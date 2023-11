Autoritații au avertizat locuitorii din localitațile afectate de vremea extrema sa evite deplasarile și sa ia masuri de adapsotire și autoprotecție. Mesaj Ro-Alert de vant puternic, in Tulcea Zonele vizate de mesajul Ro-Alert se afla in zona de litoral a județului Tulcea , cum ar fi: Jurilovca, Sulina, CA Rosetti și Sfantu Gheorghe. Aici sunt așteptate intensificari puternice ale vantului, care pot ajunge la 100 km/h. “Avertizare meteo. Internsificari puternice ale vantului, care vor depași la rafala 100km/h. Evitați deplasarile și luați masuri de adapostire și autoprotecție”, se arata in mesajul…