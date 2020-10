Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei au primit un mesaj RoAlert, in care sunt inștiințați ca nivelul de raspandire al noului coronavirus (SARS-COV2) este unul ridicat, peste doi la o mie de locuitori: „Respectați masurile...

- Daca ești din București, probabil ai primit (sau vei primi) un mesaj RO-ALERT prin care ai fost sau vei fi informat despre faptul ca nivelul de raspandire a noului coronavirus este unul ridicat, de peste 2 la o mie de locuitori. Textul RO-ALERT e aici: Județele in care coeficientul infectarilor cumulate…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, astazi, in jurul orei 13.00, o alerta de urgența privind nivelul de raspandire a noului coronavirus care a atins un nivel ridicat, de peste 2 la o mie de locuitori in Bucuresti și de peste 1,5 la o mie in șapte județe, potrivit site-ului romaniatv.ro.…

- Pe fondul numărului de cazuri de Covid 19 înregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul corona virus, Inspectoratul de poliție Județean Alba intensifica activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea…

- Respectati masurile anti-Covid si nu vor urma altele mai dure, este avertismentul ministrului britanic al sanatatii. De la sfarsitul lunii, amenzile vor ajunge si pana la 10 mii de lire sterline pentru nerespectarea izolarii la domiciliu.

- Potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgența in momentul de fața la nivelul orașului Cugir sunt 14 cazuri active de COVID-19, dintre care 8 au fost confirmate in ultima saptamana. Dintre persoanele active, 6 sunt internate la Spitalul Orașenesc Cugir și 8 sunt la domiciliu. Tot in ultima saptamana…

- AEP a cerut tuturor primarilor date și informații la nivelul secțiilor de votare, necesare in vederea identificarii, de catre autoritațile sanitare responsabile, a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, anunța MEDIAFAX.„Autoritatea…

- Ziarul Unirea DSP Alba, dupa ce jumatate din cele 40 de cazuri de COVID-19 au cerut spitalizarea: „La nevoie numarul de locuri disponibile poate fi suplimentat prin reorganizarea la nivelul județului” DSP Alba a anunțat, in decursul zile de 18 iulie, ca mai mult de jumatate din noile cazuri pozitive…