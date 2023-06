Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia "Solidaritatea Sanitara", informeaza…

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara”, informeaza…

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara”, informeaza…

- Circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la actiunea Demisia din contractele de garzi suplimentare (CIM-urile cu timp partial, aferente garzilor suplimentare normei de baza), in cadrul protestelor organizate de Federatia „Solidaritatea Sanitara”, informeaza…

- Medicii romani isi dau demisia din contractele suplimentare de garzi. In prezent, 10% dintre medici au semnat sesizarile trimise la Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii pentru demisia din garzile suplimentare Acest lucru va crea un haos in tara. In plsu de asta, este luata in calcul si o greva…

- In cadrul protestelor organizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” , circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la acțiune.In aceasta faza a protestului pentru toți medicii care semneaza pentru participarea la aceasta acțiune de pe platforma dedicata…

- Sindicalistii din Federatia "Solidaritatea Sanitara" picheteaza, joi, unitatile sanitare, faram ca activitatea acestora sa fie intrerupta. "Joi, 15.06.2023, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii unitatilor,…

- Protestul se desfașoara fara intreruperea activitații spitalelor, fiind un semnal de avertizare pentru guvernanți. Mai mult, aceștia amenința ca vor intra in greva generala. Și Federația Solidaritatea Sanitara lanseaza azi o forma drastica de protest: demisia din contractele individuale de munca aferente…