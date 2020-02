Avertizare pentru zona Dobrogei. Meteorologii spun ca se schimba vremea din aceasta dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo tip Cod Galben valabila pentru circa 20 de judete din tara, pana la ora 22.00.In Carpatii Meridionali si local in Orientali, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 90hellip;100 km h.In Moldova, vantul se va intensifica…

- Meteorologii au emis, vineri, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in judete din Dobrogea, Moldova, Transilvania si Crisana. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in zona judetului Iasi va fi burnita si polei, iar ceata prezenta va…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de de ceata si depuneri izolate de polei, valabile in mai multe zone din Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat, Crisana si Muntenia, scrie Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 13:00, in judetele…

- Meteorologii anunta ca, incepand de sambata dupa-amiaza si pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. Pentru zona de munte a fost emisa o atentionare Cod galben de ninsori, chiar viscol la altitudini mai mari de 1.700 de metri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o avertizare de ceata densa, valabila in patru judete din Muntenia si un Cod galben de vant puternic in zona Dobrogei, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, mai multe atentionari Cod galben de vant puternic, ceata si, respectiv, burnita, ce vizeaza zece judete din Transilvania si Moldova.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, noi avertizari nowcasting Cod Galben de ceata si burnita, valabile pe durata orelor urmatoare in zone din Dobrogea, Oltenia si Moldova. Pana la ora 00:00, in judetele Constanta, Tulcea, Bacau (zona joasa) si Vrancea (zona joasa) va persista ceata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in mai multe zone din Transilvania si Dobrogea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in zona joasa a judetului Mures si in judetul Harghita, ceata prezenta va determina…