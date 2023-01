Avertizare pentru șoferi: Cod galben de ceață în opt județe ale țării Pana luni dimineața, la ora 6:00, este cod galben de ceața in județele Alba, Mureș, Sibiu, Cluj, Arad și Timiș, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

