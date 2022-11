Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete, informeaza Agerpres.ro. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui dar…

- Este ceața miercuri la pranz pe un tronson al autostrazii Deva-Nadlac, unde vizibilitatea este scazuta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este ceața densa pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, intre km 425 (localitatea Margina) pana la km 584 (localitatea Nadlac).…

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in mai multe zone din Muntenia și Ardeal. Avertizarea este valabila in județele Buzau, Gorj, Valcea, Caras-Severin și Hunedoara duminica, pana la pranz. Potrivit avertizarii de tipul cod galben, in zonele menționate vor fi intensificari ale vantului…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in șase județe din centrul și din sudul Romaniei. Avertizarea este valabila astazi, pe parcursul dimineții, iar șoferii sunt sfatuiți sa conduca prudent in zonele cu vizibilitate redusa. Potrivit avertizarii, ceața determina scaderea vizibilitații sub 200…

- Meteorologii au emis, sambata, doua avertizari de vreme rea pentru vestul și sud-vestul țarii. Potrivit ANM sunt așteptate furtuni puternice. Codul galben de ploi intra in vigoare azi la ora 17:00 și este valabil pana duminica dimineața la ora 06:00. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii au emis sambata, 17 septembrie, avertizari cod portocaliu și galben de ploi abundente care vizeaza mai multe zone din vestul și nordul țarii, pana maine. In același timp, duminica, vantul puternic va afecta mare parte din țara, mai anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Zonele…

- Meteorologii au extins vineri, 19 august, avertizarile de canicula. Vestul, sudul și sud-estul țarii vor fi afectate de un nou val de caldura pana maine, 20 august. Totodata, incepand de maine și pana pe 22 august, jumatatea de vest a țarii se afla sub cod galben de ploi. Județele Arad, Timiș și Caraș-Severin…