Avertizare OMS. Nu irosiți SPERANȚA creată de vaccinuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP. Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a distribui in mod echitabil vaccinurile anti-COVID, a permis, in sfarsit, saptamana aceasta inceperea imunizarii in tarile care anterior nu au avut acces l a vaccinuri.

