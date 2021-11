Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul centrului de vaccinare din Cordun, unde trei persoane au fost imunizate cu doza a treia cu serul de la AstraZeneca, desi la primele doze au primit alt vaccin, a fost amendat de DSP Neamt cu 10.000 lei. ‘A fost finalizata cercetarea situatiei intalnite in cadrul centrului de vaccinare unde…

- Un baiat in varsta de 15 ani din municipiul Roman a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea, marti, un autoturism pe drumul judetean 207B, in localitatea Cordun, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca in autoturism se mai…

- Gradinița din comuna Cordun aștepata deschiderea noului an școlar cu infiltrații, apa pe jos și ziduri sparte. Fotografii cu gradinița din cea mai bogata comuna din județul Neamț au fost postate de Iulian Bulai (USR PLUS), care il invita pe premierul Florin Cițu sa vada la fața locului. „Așa…

- Sunt 26 de persoane din județul Neamț care au fost confirmate infectate cu tulpina Delta a coronavirusului, pana astazi, 5 septembrie, dintre care 8 in cursul acestei saptamani. Datele furnizate de Direcția de Sanatate Publica Neamț arata ca nici una din cele opt persoane nu are istoric de calatorie…

- ArcelorMittal Tubular Products Roman isi prezinta intentia de a vinde urmatoarele bunuri imobile: 1. teren CC cu suprafata de 82.129 mp si constructii industriale cu suprafata construita totala de 58.454 mp, amplasat in sat Cordun, com. Cordun, soseaua Roman –Iasi, km. 333, jud. Neamt, respectiv:

- ■ medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti sint rezervati in privinta sanselor de supravietuire ■ adolecscentul are arsuri pe 75% din suprafata corpului, fiind intubat si ventilat mecanic ■ Transportat cu elicopterul in stare deosebit de grava la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu…

- ■ evenimentul rutier a avut loc la Gheraiesti ■ a fost implicata o masina de politie de la IPJ Iasi ■ au fost trei victime, intre care doi politisti se pare ca o neacordare de prioritate a cauzat incidentul ■ un alt accident a avut loc la Horia ■ Un accident de circulatie in care […] Articolul Politisti…

- Un baiat de 15 ani s-a electrocutat dupa ce, sambata seara, s-a urcat pe vagonul unui tren de marfa, in gara din Roman, pentru a-si face un selfie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa, baiatul a fost gasit cazut langa vagon. …