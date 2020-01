Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile fac de cateva luni ravagii pe coasta de est a Australiei, impingand fumul de-a lungul Oceanului Pacific. NASA anunța ca norii de fum proveniți de la incendiile de la inceputul anului au traversat America de Sud, unde au incețoșat cerul, iar pana la 8 ianuarie au circulat „pe aproape jumatate…

- Folosind mai multi sateliti, agentia spatiala a analizat fumul si aerosolii care vin dinspre incendiile devastatoare din Australia. Agentia spatiala a afirmat ca fumul a circulat "pe aproape jumatate din suprafata Pamantului" si a afectat calitatea aerului in mai multe tari. Australia este devastata…

- Incendiile de vegetatie din Australia au parjolit in ultimele luni o suprafata de 10,3 milioane de hectare (103.000 de kilometri patrati), de marimea Coreii de Sud, mai ales pe coasta de est a tarii, relateaza Reuters preluat de news.roVezi și: Andrei Caramitru, propunere INCENDIARA: toți…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, miercuri, ca sunt in continuare in vigoare alertele privind condiții severe de producere a incendiilor pentru Australia de Vest și Australia de Sud. Canberra, capitala țarii ramane cea mai afectata de poluarea cu fum, a mai precizat instituția.„Ministerul…

- Iata cateva fenomene care au ingrijorat nu numai autoritațile dar și pe climatologi. Australia a inregistrat noi recorduri de caldura. Ziua de 18 decembrie a devenit cea mai calduroasa zi din istorie, depasind orice record de temperatura inregistrat vreodata. Tot in aceasta perioada au izbucnit…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…