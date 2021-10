Stiri pe aceeasi tema

- Vin vești de ultima ora despre vremea din urmatoarele zile. Se anunța o racire simțitoare a vremii, dar și precipitații, așa ca ar fi bine sa va pregatiți haine mai groase! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimienața, o informare, pentru intervalul 08 octombrie, ora 10 – 11…

- Vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii, in urmatoarele trei zile, cu valori termice in cursul zilelor mult mai coborate decat mediile multianuale specifice datei, potrivit unei informari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In jumatatea sudica a tarii va ploua…

- Prognoza meteo: Un val de frig lovește Romania, in weekend. Temperaturile vor scadea simțitor, iar in unele zone vor fi ninsori Un val de frig lovește Romania in urmatoarele zile. Vremea va deveni deosebit de rece iar la munte este posibil sa fie semnalate precipitații sub forma de lapovița și ninsoare.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, noi atentionari nowcasting de cod galben de intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabile pana astazi, la ora 23:00, in mai multe județe din țara.La munte, vantul va avea intensificari cu viteze de peste 55...60 km/h, iar incepand…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, avertizari meteo de vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului pentru toata țara. Meteorologii au emis o avertizare meteo, fara cod, de intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabila de joi, 23 septembrie, ora 10:00, pana…

- „În intervalul menționat la munte, în general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare moderate cantitativ, în special pe crestele Carpaților Meridionali (10...15 l/mp), unde pe arii restrânse…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare meteo de vreme caniculara. Vizat de aceasta avertizare este și județul Cluj. ATENȚIONARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic accentuatInterval de valabilitate: 16 și 17 augustZone afectate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 2 - 15 august, pentru fiecare zona a țarii. Potrivit ANM, in zilele care urmeaza temperaturile vor mai scadea la nivelul intregii țari, iar in unele regiuni vremea va deveni mai racoroasa.