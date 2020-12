Avertizare meteo! Vin ninsorile însoțite de vânt puternic Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori, ploi și vant puternic, valabila in intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00. In seara de sambata și noaptea de sambata spre duminica, in sudul Banatului, al Transilvaniei și al Moldovei și pe alocuri in Oltenia și Muntenia, vor fi mai ales ninsori și lapovița. Astfel, la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1500 m și se va depune strat nou de zapada, local mai consistent in Carpații Meridionali și de Curbura. Pe parcursul zilei de duminica (27 decembrie) vantul va avea intensificari,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

