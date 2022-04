Chiar daca temperaturile se anunța a fi placute, in aceasta prima zi a saptamanii, nu vor lipsi din peisaj, in unele zone ale țarii, manifestarile de instabilitate atmosferica. Și anume averse, cu intensificari ale vantului, dar și descarcari electrice. In dimineața celei de-a doua zi a Sarbatorilor Pascale ortodoxe, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a […] The post Avertizare meteo: vijelii și averse torențiale! ANM a emis COD GALBEN in a doua zi de Paști - HARTA/Prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National .