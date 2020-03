Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben care vizeaza 24 de județe este valabil și in Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Conform meteorologilor, ziua de 2 martie debuteaza cu fenomene meteo ingrijoratoare. The post Avertizare meteo: vestul țarii se intra sub cod galben de fenomene meteo periculoase appeared first on Renasterea…

- Meteorologii au emis doua noi avertizari cod galben care vizeaza și zone din județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Conform primei atenționari, valabila pana astazi, la ora 21.00, vantul va avea intensificari la ... The post Iarna se intoarce! Cod galben valabil și in vestul țarii appeared…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari de tip nowcasting cod galben de ceata si vant valabile pe durata orelor urmatoare in cinci judete. Conform ANM, pana la ora 10.00 in zona de munte a județelor Caras-Severin și Hunedoara vantul va atinge la rafala 90-110 de km/h.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting cod galben de ceata si vant valabile pe durata orelor urmatoare in cinci judete.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric produs in Romania Conform ANM, pana la ora 10.00 in zona…

- Cod galben de vant puternic, in mai multe judete, intre care Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, de vineri dimineata pana sambata. The post Anunt de ultim moment: un nou cod galben, emis pentru vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- RESITA – Sediul Pro Romania din Resita, aflat vizavi de Casa de Cultura din municipiu, va fi vineri, 17 ianuarie 2020, gazda desfasurarii Regionalei zonale Vest – Sud-Vest Pro Romania. La intalnire va participa si seful formatiunii politice, Victor Ponta. La eveniment vor fi prezente delegatiile judetelor…

- Meteorologii anunța cod galben de fenomene periculoase. Se intampla chiar in primele zile din noul an. Potrivit meteorologilor va fi cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora și va transporta…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting pentru județele Timiș, Arad, caraș Severin și Bihor. Șofeii aflați pe șesele trebuie sa fie extrem de atenți. The post Pericol in vestul țarii. Avertizare de ultima ora! appeared first on Renasterea banateana .