Avertizare meteo! Val de frig în acest weekend. Care sunt zonele vizate Vremea ramane rece si vineri, 22 mai. Din cand in cand, o sa mai ploua slab, iar in zona montana inalta o sa fie lapovita si chiar ninsoare. Vantul continua sa bata, iar pe creste va depasi viteze de 80 KM/h. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vineri, 22 mai, vremea se va mentine rece pentru ultima decada a lunii mai, chiar deosebit de rece ziua in nord si nord-est, iar pe timpul noptii in aproape toata tara. Cerul va avea innorari temporare si va ploua in general slab, local in sudul si in estul tarii si in zonele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

