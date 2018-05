Avertizare METEO! Urmează ploi torențiale cu descărcări electrice Meteorologii au emis cod galben de ploi pentru maine, 15 mai, anunand ca ploile vor depași frecevent 15-25 litri/mp. Codul galben de ploi intra in vigoare de pe 15 mai, de la ora 12, și este valabil pana pe 16 mai la ora 14. Fenomenele vizate: instabilitate atmosferica accentuata. In cea mai mare parte a […] The post Avertizare METEO! Urmeaza ploi torențiale cu descarcari electrice appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

