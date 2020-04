Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara in cea mai mare parte a tarii. Se anunța ploi torențiale, vant și grindina. Potrivit meteorologilor, incepand de miercuri de la ora 12.00 pana joi la ora 22.00 in cea…

- Urmeaza o ușoara racire a vremii, timp de cateva zile, apoi temperaturile urca la 23 de grade, iar vremea devine mai calda decat in mod normal, potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 20 aprilie – 3 mai. Banat In prima zi a intervalului…

- Un nor de praf saharian va afecta Romania! Anunțul ANM privind schimbarea vremii. Sunt așteptate schimbari drastice ale condițiilor meteo in Romana. Anunțul a fost facut luni, de Administrația Naționala de Meteorologie. Se pare ca un fenomen meteorologic se va abate asupra țarii incepand cu ziua de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata avertizarile meteo si a instituit Cod rosu de furtuni la altitudini de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali si de Curbura pe parcursul zilei de luni, Cod portocaliu de rafale in Moldova, Transilvania, Maramures, nordul Crisanei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic si viscol pentru zonele inalte de munte ale judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt, Cluj si Bihor si Cod galben de intensificari ale...

- Meteorologii avertizeaza ca bucureștenii vor avea parte de doua zile de ploi, vant și ninsori. Joi vor fi minus 2 grade noaptea și se anunța viscol.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor Potrivit ANM, incepand de marți…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta. The post Vestul țarii, sub atenționare cod galben de vreme rea. Ce ne așteapta in urmatoarele ore? appeared first on Renasterea…

- Vremea va fi foarte calda pentru aceasta perioada din an, in urmatoarele zile. Iarna nu se va mai arata nici in urmatoarele saptamani, a anunțat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).