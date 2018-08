Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata noi avertizari nowcasting Cod portocaliu si Cod galben de averse si vijelii, valabile in urmatoarea ora, in localitati din sase judete din vestul, nordul si centrul...

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ploi puternice care vizeaza județul Alba și alte județe din țara, pana miercuri la ora 23.00. Cantitatea de precipitatii va depasi, pe arii restranse, 50 de litri pe metru patrat. Miercuri, in intervalul 09:00-23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Nu a inceput inca weekend-ul, iar meteorologii au vești proaste! Ei au emis o alerta de vijelii si ploi torentiale, valabila in București pana la ora 15.00. Specialiștii au spus ca in urmatoarea ora, in Capitala vor fi averse ce vor cumula 10…15 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului. De…

- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval…

- Administratia Nationala de Meteorologie emis, vineri, o atentionare cod galben de ploi abundente si furtuni, pentru vineri, de la ora 15.00, fiind vizate sapte judete intre care si Buzau. De asemenea, meteorologii spun ca de la ora 12.00, in Muntenia si pe arii restranse in Oltenia, Moldova si la munte…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina pentru cea mai mare parte a tarii, respectiv pentru 32 de judete, incepand de vineri, de la ora 6.00, pana la ora...

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile in mai multe judete din Oltenia, Banat, Transilvania si Muntenia. Astfel, potrivit Administratiei...

- Specialistii au emis doua mesaje emise anterior, astfel ca de aproximativ o ora, 18 judete din nordul, estul si centrul tarii se afla sub o atentionare de ploi, insotite de fenomene meteo specifice verii. Mai exact, atentionarea meteo actualizata de ANM este valabila in intervalul 17 iunie, ora 15 –…