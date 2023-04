Avertizare meteo. Ploi și vijelii, de Paște. Care sunt zonele afectate Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de la pranz. In Bucuresti temperaturile scad si se instaleaza instabilitatea atmosferica. ”Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in cea mai mare parte […] The post Avertizare meteo. Ploi și vijelii, de Paște. Care sunt zonele afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

