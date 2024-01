Avertizare meteo: Ploi, ninsori și polei în toată țara. Zonele în care va fi cod galben de viscol Meteorologii anunta ca, pana vineri dimineata, vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase si ninsori, in zona de munte. Pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1.700 de metri, a fost emis Cod galben de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase, predominant ninsori la munte, de miercuri, de la ora 16.00, pana vineri, la ora 10.00. ”Incepand din dupa-amiaza zilei de miercuri (24 ianuarie), aria precipitatiilor va fi in extindere treptata si temporar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

