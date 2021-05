Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare meteo pentru intervalul 13 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 21.00. In intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, valabila pentru Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Bihor. Meteorologii anunța vant puternic, care la rafala va depași 60 de kilometri la ora.

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda de Paste, cu maxime de vara care pot atinge in sudul tarii 27-30 de grade. Temperaturile ridicate sunt aduse de un val de aer african. Nu sunt excluse nici furtunile, ploi abundente fiind asteptate in vestul si nord-vestul tarii.

- Temperaturile se vor mentine normale perioadei in urmatoarele patru saptamani, cu excepția saptamanii 26 aprilie – 3 mai, cand va fi mai frig. Va ploua mult in saptamana 19 – 26 aprilie in vestul țarii. Saptamana 12 – 19 aprilie Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele 24 de ore vreme calda, insa, in centrul și sudul țarii va ploua. La Briceni si Soroca temperatura va fi de șapte grade celsius, la Balti opt, iar la Orhei - cu unul mai mult.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. In nordul țarii, maximele vor oscila intre +10 și +13 grade Celsius, iar la sud intre +12 și +15. In centrul țarii, locuitorii se vor putea bucura de maxime de pana la +14 grade Celsius. De maine, vremea se racește, iar mercurul…

- Informarea meteorologica valabila de vineri, ora 14.00 pana sambata ora 16.00 se refera la racirea accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului, ninsori viscolite la munte. In acest interval, vremea se va raci accentuat, la inceput in nordul și nord-vestul țarii, iar sambata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare de vreme severa in urmatoarele zile. In intervalul 05 martie, ora 14:00 – 06 martie, ora 16:00, vremea se va raci accentuat, la inceput in nordul și nord-vestul țarii, iar sambata (06 martie) și in celelalte regiuni. Vor fi precipitații,…