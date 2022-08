Avertizare meteo pentru jumătate din țară. Ploile se opresc în această seară, iar în locul lor vine canicula Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabila pana in aceasta seara, la ora 21.00, dar și o avertizare cod galben de canicula, ce vizeaza jumatate din țara, valabila pana sambata. Astfel, pana diseara, la ora 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata local in zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, […] The post Avertizare meteo pentru jumatate din țara. Ploile se opresc in aceasta seara, iar in locul lor vine canicula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

