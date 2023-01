Avertizare meteo pentru București. Va ninge până mâine dimineață Vremea in Capitala se va mentine inchisa, va ninge moderat cantitativ, iar vantul va sufla slab si moderat, potrivit prognozei speciale emisa sambata ANM. Conform meteorologilor, pana duminica la ora 10:00, in Bucuresti va ninge moderat cantitativ, in medie se vor acumula 10 l/mp, iar vantul va sufla slab si moderat, cu rafale de cel mult 30-35 km/h.Stratul de zapada are grosimi variabile, cuprinse intre 8 si 10 cm, iar in urmatoarele ore se va depune un strat nou de zapada, neuniform, cu grosimi in general de 67 cm.Temperatura maxima va fi de 0-1 grad, iar cea minima de minus 2 – minus 1 grad.ANM… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

