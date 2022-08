Avertizare meteo nowcasting. Cod galben de furtuni în cinci judeţe Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de averse valabile in ora urmatoare in localitati din cinci judete, anunța Agerpres. Pina la ora 17:30 in judetele Gorj (Ionesti, Tantareni, Cruset), Dolj (Filiasi, Argetoaia, Bralostita, Breasta, Cotofenii din Dos, Cernatesti, Scaesti, Sopot, Predesti, Plesoi, Gogosu) si Mehedinti ( Butoiesti, Grozesti, Stangaceaua) si pana la ora 17:00 in Teleorman (Islaz, Segarcea-Vale, Lunca, Lita, Saelele, Uda-Clocociov) si Olt (Vulpeni, Gavanesti, Baldovinesti) se vor semnala, local, averse care vor acumula peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pentru zone din 21 de judete si municipiul Bucuresti, valabila in perioada 4 -7 august 2022. Potrivit ANM, in vestul si in sudul tarii valul de caldura se va extinde si va persista,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, potrivit informarii primite de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, maine 27.07.2022, in intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu…

- Maine, restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum național Foto: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mâine vor fi restricții de circulație între orele 12:00-20:00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui miercuri restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drum national din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj,…

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads in the counties of Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat, valabile in mari parți din țara pana duminica. Șeful DSU Raed Arafat a anunțat, joi, intr-o conferința de presa a fost aprobat un set de masuri generale aplicabile in…

- Meteorologii au lansat o avertizare de Cod Galben de canicula in 30 de județe ale țarii, printre care și Clujul. Sunt vizate județele Cluj, Maramureș, Salaj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Ilfov,…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de vant și ploi valabila in 31 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galați, Buzau, Braila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Dambovița, Teleorman,…