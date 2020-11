Avertizare meteo - Este valabilă pentru majoritatea zonelor țării Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv municipiul Bucuresti, conform avertizarilor emise luni dimineata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, pana la ora 11:00, in localitati sau zone din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu, iar pana la ora 10:00, in Constanta, Tulcea, Suceava, Galati, Botosani, Iasi si Vaslui se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.



De asemenea, ceata va persista, pana la ora 9:00, in Bucuresti si in zone… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica dimineata o noua atentionare de ceata in Dolj, Valcea, Gorj și alte județe din intreaga țara. Meteorologii au emis duminica dimineata o noua atentionare de ceata pentru sase judete din zona Munteniei, valabila pana la ora 11:00.Conform Administratia Nationala de Meteorologie…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte 22 de județe. Vizibilitate redusa sub 100 de metri și pe autostrada A10 Sebeș-Turda Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenționari Cod galben de ceața in Alba și alte 22 de județe. Ceața incurca traficul și pe autostrada A10…

- Pana la ora 11:00, in zona joasa a judetului Valcea se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, pana la ora 10:00, ceata va persista in localitati din judetele Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi,…

- Pana astazi, 6.245 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 22.10.2020 (10:00) – 23.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 barbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in localitati din 12 judete.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, in localitati din judetele Bacau, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui, Brasov si…

- Asociatia Merci Charity Boutique a primit inscrieri de la 37 de spitale din judetele Arges, Alba, Bacau, Botosani, Bucuresti, Covasna, Constanta, Cluj, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Maramures, Prahova, Suceava, Sibiu pentru a trimite combinezoane de protectie produse in Bucuresti de patru ateliere…

- Codul galben de inundatii vizeaza judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Hunedoara, Timis, Caras-Severin, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Suceava, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea. Pentru județul Vrancea, incepand de…

- Meteorologii au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, in 15 județe din Moldova, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, sudul și estul Transilvaniei. Avertizarea este valabila pana la ora 22.00. Potrivit ANM, sunt vizate Moldova, nord-estul Munteniei, nordul…