- Avertizare cod portocaliu de vreme severa in Capitala. Meteorologii și cei de la ISU București Ilfov au intocmit un set de masuri pentru locuitori. In Capitala a plouat deja cu grindina. Cei de la ISU au dat un mesaj Ro-alert populației. Recomandarile cetatenilor sunt urmatoarele -pentru persoanele…

- Avertisment de vreme severa. Elena Mateescu, director ANM: COD GALBEN cu averse torentiale, vijelii si descarcari electrice Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de furtuni valabila marți pentru județul Alba și alte zone din țara. Directorul ANM, Elena Mateescu,…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben care vizeaza ploi torențiale, grindina și vijelii in mai bine de jumatate de țara. Alerta meteo intra in vigoare astazi, la ora 12.00, și expira la ora 22.00.

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de vreme rea pentru 26 de judete. Pana miercuri seara, la ora 21.00, este in vigoare un cod galben de fenomene periculoase: vijelii, ploi torentiale si grindina.

- Administrația Naționala Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale in mai mult de jumatate din teritoriu. Avertizare meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 28 aprilie, ora 12:00 – 29 aprilie, ora 6:00 In județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, avertizari Cod portocaliu de ploi pentru 5 județe din Moldova și Cod galben in alte 25 de județe din țara. Potrivit ANM, ambele avertizari sunt in vigoare pana vineri, la ora 6.00.

- Potrivit informarii meteo, 20 de județe, inclusiv Maramuresul, se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora, iar de sambata, vremea se racește. Informarea meteo este in vigoare de joi, ora 12:00, pana sambata, 2 aprilie, ora 21:00, și anunța ca, in cea mai mare parte a…