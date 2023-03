Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo ANM de viscol si vant puternic in aproape toata tara. Meteorologii au emis avertizari cod galben, dar si de cod portocaliu. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, 21 februarie, o avertizare de tip cod portocaliu, valabila in intervalul orar 10.00 – 22.00. In zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa, valabile pentru jumatate de țara, inclusiv in județul Cluj. Potrivit specialiștilor, in zona de munte va fi viscol, cu rafale de peste 100...120 km/h, iar in restul zonelor vant puternic.Cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi noi avertizari cod portocaliu si cod galben de intensificari ale vantului. Potrivit ANM, un cod galben de intensificari ale vantului si viscol este valabil in intervalul 17 februarie, ora 20 ndash; 20 februarie, ora 10, fiind vizate zonele de munte,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 17-02-2023 Ora : 11:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : Zonele afectate : Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora 10 Fenomene…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod portocaliu de viscol in zona de munte din Cluj și din alte patru judete, valabile in urmatoarele ore.

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis miercuri doua noi avertizari, de tip Cod galben, care anunta vant de 90 km/h la munte, viscol și strat consistent de zapada, precum și vant puternic in Transilvania și Oltenia. Meteorologii prognozeaza ninsori insemnate cantitativ in zona de munte,…

- Meteorologii vin cu informații de ultim moment despre vreme. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei mesaje de avertizare, inclusiv un COD ROȘU, acesta din urma de viscol puternic, la altitudini de peste 1800 m in Carpații Meridionali. O avertizare COD GALBEN a fost emisa marți, pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. In intervalul menționat, in Carpații Orientali…