Avertizare meteo de vânt și ploi. La munte va ninge și se va așterne strat de zăpadă Meteorologii au emis, luni dimineața, o informare de ploi și vant, valabila pana marți seara. ANM anunța ca temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, unde cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și izolat 25-35 l/mp. Din noaptea de luni spre marți, la munte, in […] The post Avertizare meteo de vant și ploi. La munte va ninge și se va așterne strat de zapada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

