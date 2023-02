Avertizare meteo de vânt puternic pentru aproape toată țara. Harta zonelor vizate Meteologii de la ANM au actualizat avertizarea Cod galben privind intensificari ale vantului, care acum este valabila in toata țara. Astfel, codul galben este valabil pana miercuri dimineata, in zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, si pana marti seara in sudul, centrul si estul tarii. Tot la munte, dar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, este in vigoare o avertizare Cod portocaliu de vant puternic si viscol. Vantul va bate cu putere la munte Cod galben privind intensificari ale vantului, de marti de la ora 10.00 pana miercuri, la ora 8.00. Astfel, la munte, la altitudini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

