Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo de vreme severa imediata! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis in urma cu puțin timp o avertizare meteo de vreme severa imediata pentru judete din vestul tarii, acolo unde sunt anuntate furtuni puternice si ploi torentiale.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației de Meteorologie! In urma cu puțin timp au fost emise doua coduri de furtuna, unul galben și unul portocaliu de instabilitate accentuata și averse torențiale. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora va ramane in vigoare atenționarile.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o serie de avertizari meteo pentru diferite regiuni din Romania, in contextul in care se așteapta condiții meteorologice severe, in urmatoarele ore.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației de Meteorologie! A fost emis un cod galben de furtuni in Romania. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora va ramane in vigoare atenționarea.

- Vremea extremelor in Romania! In timp ce, in anumite zone ale Romaniei, canicula face prapad, pentru altele, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis cod galben de ploi. Care sunt zonele vizate și cat timp sunt valabile atenționarile.

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii pentru mai multe localitați din Romania! Dupa valul de caldura din ultimele zile, in țara noastra urmeaza fenomenele extreme. Iata in ce localitați iși va face prezența vremea rea.

- Vremea rea nu ne ocolește deloc in aceasta perioada, astfel ca, meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de averse torențiale, grindina și vijelie in mai multe județe din Romania. Ce zone vor fi afectate de codul galben de vreme rea! Vremea rea in mai multe județe din țara Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un nou anunț de vreme rea. Chiar daca cu toții se așteapta ca vremea sa se schimbe in Romania și sa vina caldura, iata ca se anunța ploi abundente in mai multe zone din țara. Șase județe vor fi afectate de anunțul meteorologilor.