Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, in primele zile ale intervalului, vremea va fi in incalzire, astfel ca temperatura aerului va ajunge la valori peste cele normale in aceasta perioada din an, cu…

- Urmeaza o ușoara racire a vremii, timp de cateva zile, apoi temperaturile urca la 23 de grade, iar vremea devine mai calda decat in mod normal, potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 20 aprilie – 3 mai. Banat In prima zi a intervalului…

- Un nor de praf saharian va afecta Romania! Anunțul ANM privind schimbarea vremii. Sunt așteptate schimbari drastice ale condițiilor meteo in Romana. Anunțul a fost facut luni, de Administrația Naționala de Meteorologie. Se pare ca un fenomen meteorologic se va abate asupra țarii incepand cu ziua de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 19 aprilie, cand va fi Paștele ortodox. Dupa frigul și ninsorile din aceasta saptamana, se mai incalzește și vor mai fi doar perioade de ploaie. In județul Alba, temperaturile vor crește…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa valabila pentru toata tara. Alerta va expira joi, la ora 6. The post Alerta de vreme severa, valabila pentru urmatoarele 24 de ore appeared first on Renasterea banateana .

- Schimbare majora a vremii. De miercuri, temperaturile scad simțitor și este așteptat și primul val de viscol, la Buzau. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben valabila de marti, de la ora 13.00, pana miercuri, la ora 8.00, privind intensificari ale vantului, precipitatii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta. The post Vestul țarii, sub atenționare cod galben de vreme rea. Ce ne așteapta in urmatoarele ore? appeared first on Renasterea…

- Vreme deosebit de calda in urmatoarele zile pentru data din calendar. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta temperaturi de luna aprilie in mijlocul iernii. Nici in urmatoarele saptamani iarna nu se arata. Pana pe 2 martie sunt prognozate valori termice cu mult peste cele normale.