Avertizare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei Eveniment Avertizare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei decembrie 7, 2020 11:43 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei, valabila de luni, de la ora 14.00, pana marti, la ora 10.00. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, se vor semnala ninsori si intensificari ale vantului in Oltenia, sudul Banatului, local in Muntenia, in zone montane, dar si in Transilvania si Moldova. De asemenea, in sud si sud-est,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

