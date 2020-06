Stiri pe aceeasi tema

- Informarea meteorologica este valabila pentru intervalul 02 iunie, ora 10:00 – 03 iunie, ora 08:00. In intervalul menționat, in sudul, sud-estul și centrul țarii, precum și in zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti diminata, o informare meteoro de furtuni valabila pentru toata tara. Aceasta a intrat in vigoare marti la ora 10:00 si expira miercuri la ora 08:00. In intervalul mentionat, in sudul, sud-estul si centrul tarii, precum si in zona de munte, vor fi…

- Sfarșitul de saptamana aduce averse in aproape toate zonele Romaniei. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, 22 mai, vremea va fi racoroasa. Se vor inregistra ploi, mai puțin in Banat și Crișana. Maximele ajung la 20 de grade Celsius in Moldova, Dobrogea și Banat, 21 de grade in Oltenia,…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema va acoperit teritorii intregi din Romania! Aceasta o sa apara in cultura graului de toamna in in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, Transilvania si in cea mai mare parte a Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada 5 -…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de vant puternic valabila duminica dar și pentru ziua de luni. Vantul va bate cu viteze cuprinse intre 55 și 70 de kilometri pe ora.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic pentru mai multe județe ale țarii.Pe parcursul zilei de duminica vantul se va intensifica treptat in Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei, precum și in estul Olteniei, iar la rafala se vor atinge viteze cuprinse, in general,…

- Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția printr-o informare meteorologica asupra faptului ca temperaturile vor inregistra in weekend o scadere abrupta, ajungand la valori specifice mai degraba sezonului de iarna. Administrația Naționala de Meteorologie – ANM a emis vineri o informare meteorologica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de racire accentuata a vremii si precipitatii mixte pentru acest final de saptamana. Informarea meteo este valabila in intervalul 14 martie, ora 18:00-16 martie, ora 10:00. “In intervalul menționat vantul va avea intensificari temporare…