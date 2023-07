Avertizare meteo de furtuni. Zonele afectate de Codul portocaliu Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru sudul si sud-estul Transilvaniei si local in Muntenia, pana sambata dimineata. Avertizarea cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata este valabila in intervalul 7 iulie, ora 14.00 – 8 iulie, ora 6.00. ”In sudul si sud-estul Transilvaniei si local in Muntenia vor fi […] The post Avertizare meteo de furtuni. Zonele afectate de Codul portocaliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

