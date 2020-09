Stiri pe aceeasi tema

- Atentionarea a intat in vigoare la ora 10.00 si este valabila pana la ora 23.00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata, cu ploi, vijelii, grindina, potrivit ANM. In Maramures, Transilvania, Crisana si local in Banat, Moldova si Muntenia, precum si la munte vor fi perioade cu instabilitate…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice și grindina COD PORTOCALIU de FURTUNI in ALBA si alte judete din tara. Averse torențiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari…

- O noua avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in 34 de județe din țara, intra in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 6.00. Inclusiv județul Vrancea este afectat. COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2020Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile de vreme rea. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica și ploi pana luni dimineața. COD GALBEN: VINERI, 19 iunie, ora 10.00 – sambata, 20 iunie, ora 10.00 In cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10:00 – 15 iunie, ora 10:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat, inclusiv in județul Mureș, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata dimineata. Astfel, sunt prognozate averse insotite de descarcari electrice, vant si, posibil, grindina. Meteorologii anunta…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis joi o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in toata țara. Potrivit ANM, in perioada joi, 11 iunie – ora 10:00 – sambata, 13 iunie, ora 10:00, in intervalul menționat, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00, noteaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi…