Avertizare meteo: cod PORTOCALIU de fenonene EXTREME - unde lovesc furtunile de gheață ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia, Transilvania și nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitațile de apa vor depași 25...35 l/mp și pe arii restranse… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

