Avertizare meteo COD GALBEN în Capitală! Cad precipitații însemnate și grindină Meteorologii au emis duminica o avertizare nowcasting de cod galben pentru București. Vor fi ploi torențiale, dar și grindina in Capitala intre orele 11:15 și 12:15, potrivit ANM. Se vor semnala averse care vor acumula peste 15…20 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului, izolat grindina, se arata in avertizarea meteo. De asemenea, intre orele 11:00 […] The post Avertizare meteo COD GALBEN in Capitala! Cad precipitații insemnate și grindina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

