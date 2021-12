Avertizare meteo - Cod galben de viscol în zonele montane din Argeş, Prahova şi Dâmboviţa Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de vant, ce vizeaza zone montane din Muntenia, pe parcursul urmatoarelor sase ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 16:00, la altitudini de peste 1.800 de metri, in judetele Arges, Prahova si Dambovita vantul va sufla cu viteze de peste 90 - 100 km/h, iar zapada viscolita va reduce vizibilitatea.



