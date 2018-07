Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in perioada 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 10:00, in judetele Arad, Alba, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dolj, Olt si Teleorman. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, temporar, instabilitatea atmosferica va fi accentuata in The post AVERTIZARE METEO. COD GALBEN de ploi și grindina, valabil pentru aproape toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .