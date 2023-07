Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni doua avertizari cod roșu de canicula, valabile marți și miercuri, in județe din sud și sud-est, inclusiv in Capitala. Temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius. Pentru luni, este in vigoare un cod galben de canicula im sud și un cod galben de furtuni in nord-vest.

- Meteorologii anunța Cod Galben de pericol excepțional de incendiu pe tot teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in intervalul 24-27 iulie se va menține pericol excepțional de incendiu (clasa V) cu caracter natural, anunța Noi.md Potrivit sursei, in condiții de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dimineața o noua avertizare cod galben de canicula, valabila timp de doua zile in partea de sud-est a țarii. Concomitent, in jumatatea de nord și de est a țarii, va intra in vigoare azi, la pranz, un cod galben de furtuni cu vijelii și grindina, valabil…

- Meteorologii au emis vineri, 14 iulie, o atenționare meteo cod galben de canicula pentru sudul Olteniei, sudul și estul Munteniei și in vestul Dobrogei. „Local va fi canicula și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depași pragul critic de 80 de unitați”,…

- Sambata, 8 iulie, in intervalul orelor 11:00 – 23:00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de vant puternic pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, in perioada respectiva, pe arii extinse se prevad intensificari ale vantului sudic in rafale de pana la 15-20 m/s. Riscuri:…

- Meteorologii au emis miercuri doua alerte de instabilitate atmosferica și o informare de disconfort termic ridicat si canicula. Prima atentionare emisa de Serviciul Hidrometeorologic de Stat este de tip Cod galben, valabila de miercuri ora 13.00 pana joi la ora 19.00 și anunța instabilitate atmosferica…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 23 iunie, cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Mercurul in termometre va oscila intre +30 și +32 grade Celsius pe timp de zi.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de inghețuri in nordul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, joi, pe 11 mai, in orele nocturne și ale dimineții izolat in nordul țarii se prevad inghețuri la suprafața solului de pana la -2 grade Celsius, potrivit Ziarul de Garda . „Pe…