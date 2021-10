Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru zone din judetele Covasna, Brasov si Harghita, valabila in urmatoarele aproape doua ore. Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in judetele Covasna (localitatile: Baraolt, Bradut, Batani, Valcele, Belin, Haghig, Varghis, Aita Mare), Brasov (Feldioara, Dumbravita, Halchiu, Apata, Maierus, Crizbav, Ormenis, Augustin) si Harghita, in zona depresionara, se va semnala ceata, care va determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.

