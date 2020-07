Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de duminica, între orele 10:00 - 21:00, va fi cod portocaliu de vreme rea în 27 de judete din Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, local în nordul Munteniei si în…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU pentru zona de vest a judetului Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 19 iulie, pana la ora 21:00. “In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local in nordul Munteniei și in vestul Moldovei,…

- ANM a emis mai multe avertizari meteo cod portocaliu și galben, pentru cea mai mare parte a țarii, privind ploi puternice și instabilitate atmosferica accentuata.Un cod portocaliu a fost emis pentru intervalul 19 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 21:00, privind cantitați de apa insemnate și instabilitate…

- Mai multe județe din țara se afla sub avertizari meteorologice cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați insemnate de apa. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca și județul Bistrița-Nasaud este vizat de avertizari cod portocaliu. Asttfel, in…

- Cod portocaliu in Dobrogea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod portocaliu, valabila astazi, intre orele 10.00 si 23.00, in zonele montane, precum si local in Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramures si in sudul Moldovei.In intervalul mentionat, vor…

- O parte din Municipiul Alba Iulia a fost lovita sambata dupa amiaza de o furtuna scurta, insa extrem de puternica. Gheața cat oul de porumbel a acoperit totul și mai multe acoperișuri au fost luate de vant. Mai puțin de 15 de minute a durat ploaia ce s-a abatut asupra orașului. Pe strada Vanatorilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in 32 de județe din țara printre care și județul Alba. Potrivit ANM, incepand de miercuri, 10 iunie – ora 12:00 pana joi, 11 iunie – ora 10:00, in Banat, Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie e emis o atenționare meteorologica COD GALBEN: Interval de valabilitate: 14 mai, ora 06:00 – 14 mai, ora 23:00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului In sudul Banatului, nordul Crișanei, in Maramureș și Transilvania, precum…