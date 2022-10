Avertizare meteo ANM de ploi torențiale și vânt puternic – HARTA zonelor cu vreme extremă Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, sambata, 1 octombrie 2022, doua avertizari meteo de vreme severa. Prima avertizare a meteorologilor, cea de tip cod galben, intra in vigoare incepand de astazi, 1 octombrie 2022, ora 17.00, pana maine, 2 octombrie, la ora 06.00. „In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, local in Transilvania […] The post Avertizare meteo ANM de ploi torențiale și vant puternic - HARTA zonelor cu vreme extrema first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate, valabila de vineri pana sambata seara in nord-vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș, jumatatea de nord a Moldovei și local in Transilvania. ANM…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, valabila pana sambata seara in 19 judete din Banat, Crisana, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, nord-vestul Olteniei si local in Transilvania. Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate, valabila de vineri pana sambata seara, in Crisana, Banat, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, nord-vestul Olteniei silocal in Transilvania.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, valabila pana sambata seara in 19 judete din Banat, Crisana, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, nord-vestul Olteniei si local in Transilvania. Administratia Nationala…

- Meteorologii au emis vineri, 9 septembrie, o avertizare cod galben de ploi torentiale și descarcari electrice valabila pana sambata, la ora 22.00, pentru aproape jumatate din țara, mai precis in nord, vest și parțial in zona centrala. Codul galben a intrat in vigoare vineri, la ora 9.00 și afecteaza…

- Meteorologii anunța ploi abundente și vreme rea in orele urmatoare. Au fost emise avertizari cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Romania se afla și sub un cod galben de val de caldura și disconfort termic accentuat, valabil pana in aceasta noapte. Potrivit Administrației…

- Meteorologii au emis noi alerte meteo, intre care un cod galben de instabilitate atmosferica și unul portocaliu de ploi torențiale și vijelii in mai multe județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul luni, ora 12.00 – miercuri, ora 10.00 la munte, in Transilvania, Banat,…

- Avertizari COD PORTOCALIU și COD GALBEN de furtuni, ploi torențiale, vant puternic in Alba și alte județe din țara pana miercuri Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben și Cod Portocaliu de furtuni, valabile pana miercuri, 10 august. COD GALBEN: de luni, 8 august, ora 12:00…