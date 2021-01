Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic si polei pentru jumatatea de sud a tarii, zona care include și județul Vrancea. Informarea este valabila pana marti si anunta strat de zapada consistent, precum si rafale de 70 kilometri pe ora. Sursa : Administrația…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic și polei pentru jumatatea de sud a țarii. Informarea este valabila pana marți și anunța strat de zapada consistent, precum și rafale de 70 kilometri pe ora. In intervalul sambata ora 23:00 – marți…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic și polei pentru jumatatea de sud a țarii. Informarea este valabila pana marți și anunța strat de zapada consistent, precum și rafale de 70 kilometri pe ora, potrivit Mediafax.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. In sudul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, o noua informare meteo de polei, ninsori si intensificari ale vantului, care este valabila de astazi de la ora 10:00, pana miercuri la ora 10:00. In intervalul mentionat, in sud-estul tarii se vor semnala precipitatii predominant…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 16 - 29 noiembrie 2020. Specialiștii anunța o racire accentuata, incepand de joi. The post Val de aer polar in Romania, meteorologii anunța lapovita si ninsori. Cum va fi vremea in vestul țarii appeared…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ploi și instabilitate atmosferica, valabila pana sambata dimineața. Pentru weekend meteorologii anunța frig, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii. Informarea meteo va fi valabila in perioada vineri, 16 octombrie, ora 18:00…