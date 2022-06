Avertizare MAE pentru români: viniete false, vândute de site-uri pirat Ministerul de Externe a transmis, vineri, 16 iunie, ca cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Slovenia trebuie sa fie atenți de unde cumpara e-viniete. Potrivt sursei citate, site-uri neautorizate ofera spre vanzare e-viniete false. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca […] The post Avertizare MAE pentru romani: viniete false, vandute de site-uri pirat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe marți, pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, transmite Institutul National…

- Liderul autoproclamatei republici separatise din Moldova, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care nivelul de pericol terorist scade de la roșu la galben. ”Nivelul critic roșu, care a fost in vigoare intre 26 aprilie și 25 mai 2022, a fost anulat, acesta va fi inlocuit cu un nivel ridicat de…

- Oamenii de stiinta au intocmit o lista cu plante mai putin cunoscute care ar putea fi in meniu pana in 2050, scrie BBC, citat de News.ro. Potrivit listei, in viitor, ati putea lua micul dejun cu banane false sau ați putea sa gustati fructe de copac pandanus. Razboiul din Ucraina a evidentiat pericolele…

- 34 de medici si farmacisti, trimiși in judecata in urma cu 10 ani pentru inselaciune, uz de fals, dare de mita si spalarea banilor, au fost achitati definitiv dupa ce judecatorii au constatat ca faptele s-au prescris. Procesul pe fond, la Tribunalul București, a durat 8 ani. Procurorii bucureșteni au…

- Traficul de frontiera la granița de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze in Ungaria, relateaza Digi24.ro. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar șoferii spun ca fac o economie considerabila, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant. Așa…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii…

- MAE a informat, marți, ca zece 10 reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse in Romania au fost declarați personae non gratae in țara noastra. Așadar, nu e vorba despre acțiuni de spionaj, așa cum au fost expulzarile din alte 17 state europene de pana acum. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvica, face inventarul declarațiilor date de Traian Basescu in fața instanțelor, pana la verdictul de colaborat al fostei Securitați, din 23 martie 2022. Toate declarațiile date de fostul șef al statului au fost false, susține GIP. Postarea facuta de…