Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara in condiții de aglomerație, duminica seara, pe Autostrada Soarelui, iar turiștii care se intorc dinspre litoral sunt sfatuiți sa ia in considerare și rute alternative.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca valorile de trafic…

- Ploua torențial pe Autostrada A1 București - Pitești, intre Gaești și Pitești. Infotrafic avertizeaza ca exista pericol de acvaplanare, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 București - Pitești, pe tronsonul kilometric…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 60 – 120 (Gaești – Pitești), se circula in condiții de ploaie torențiala, existand pericol de acvaplanare. Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație,…

- Se circula in condiții de aglomerație pe sensul de intrare in Capitala al autostrazii A1 București-Pitești, dar și pe Centura Capitalei.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de aglomerație pe sensul de intrare…

- Centrul Infotrafic anunța ca joi sunt impuse restricții de trafic pe Autostrada Soarelui pentru efectuarea unor lucrari.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, joi, pana la ora 15.00, circulația este restricționata pe a doua banda pe sensul catre litoral…

- Nu exista distanțare pe drumul spre mare. Centrul Infotrafic anunța ca pe sensul spre litoral al Autostrazii Soarelui traficul este aglomerat, sambata dimineața, și ca in unele zone se circula in coloana. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe Autostrada A2 Bucuresti…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca vizibilitatea este scazuta, miercuri dimineața, pe anumite sectoare din Autostrada Soarelui, din cauza ceții dense.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este ceața densa pe pe tronsonul kilometric 143 (Fetești, jud Ialomița)…

- Cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți. Unul dintre pasageri a fost descarcerat. Accidentul s-a produs la kilometrul 36 al Autostrazii A2, in zona localitații Fundulea din Calarași, pe sensul catre Constanța. Mașina in care se aflau 3 persoane s-a izbit de glisiera mediana, din motive,…