Avertizare imediata de COD PORTOCALIU de FURTUNI in Alba: Ploi torențiale, vijelii și grindina. Localitațile vizate Avertizare imediata de COD PORTOCALIU de FURTUNI in Alba: Ploi torențiale, vijelii și grindina. Localitațile vizate Meteorologii au emis o avertizare imediata de cod portocaliu in multe localitați din Alba luni dupa amiaza. Localitațile vizate: Cugir, Pianu, Șibot, Saliștea, Blandiana, Ceru-Bacainți. Se vor semnala : averse torentiale care vor depasi...