AVERTIZARE HIDROLOGICA. FENOMENELE VIZATE. Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE. COD GALBEN In int ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

