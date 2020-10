Avertizare din partea Comisiei Europene asupra proiectul de lege 5G

Stiri pe aceeasi tema

- Centura de ocolire a municipiului Sighisoara este estimata 391,2 milioane lei si ar putea fi gata in doi ani, arata un proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea proiectului, publicat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. “Oportunitatea realizarii Variantei de ocolire…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca maine linia de metrou din Drumul Taberei va fi deschisa pentru calatori. "Mulți spuneau ca nu suntem in stare", a reacționat premierul Orban. Metrorex anunta ca in prezent sunt in desfasurare proceduri…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor organizeaza luni, 24 august 2020, ora 10.00, o sedinta publica (videoconferinta) de dezbatere a proiectului de Lege care reglementeaza retelele 5G.

- Fondul Proprietatea (FP) isi exprima dezamagirea pentru lipsa continua a implementarii legislatiei privind guvernanta corporativa in companiile de stat si indeamna Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa ia masuri imediate…

- ”Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si BLUE AIR pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleasi luni, MTIC a depus…

- ”Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si BLUE AIR pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleasi luni, MTIC a depus…

- Autoritatile romane, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Externe, considera ca prevederile cu caracter "restrictiv" si "disproportionat", incluse in versiunea finala a Pachetului Mobilitate I adoptata de Parlamentul European, miercuri si ale caror…

- ”Tinand seama de evolutia situatiei SARS COV-2 din tara noastra si a unor masuri luate de unele state ale Uniunii Europene, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor recomanda tuturor operatorilor romani implicati in derularea activitatilor de transport international sa se informeze,…