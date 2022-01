Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni o informare de lapovița și ninsori pentru Oltenia și sudul Banatului, pana miercuri. Nopțile și dimineațile devin, de marți pana vineri, geroase in vest, nord și centru. Bucureștiul și 10 județe intra sub Cod galben de vant puternic, cu rafale de 70 km/h.

- Meteorologii au emis luni o informare de lapovița și ninsori pentru Oltenia și sudul Banatului, pana miercuri. Nopțile și diminețile devin, de marți pana vineri, geroase in vest, nord și centru. Bucureștiul și 10 județe intra sub Cod galben de vant puternic, cu rafale de 70 km/h.

- Meteorologii au emis luni o informare de lapovița și ninsori pentru Oltenia și sudul Banatului, pana miercuri. Nopțile și dimineațile devin, de marți pana vineri, geroase in vest, nord și centru. Bucureștiul și 10 județe intra sub Cod galben de vant puternic, cu rafale de 70 km/h. In intervalul…

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de ploi si ninsori. O avertizare Cod galben de ploi și ninsori insemnate cantitativ, valabila de sambata dupa amiaza pana duminica la ora 17:00, vizeaza Oltenia si Muntenia, unde va ploua insemnat cantitativ, iar in sudul Banatului si local in Moldova va…

- Meteorologii au emis, luni, o informare de precipitatii, intensificari ale vantului si polei, valabila pana miercuri seara, potrivit news.ro. De asemenea, au emis o avertizare cod galben de ninsori abundente, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei si zona de munte.…

- Meteorologii au emis miercuri seara avertizari Cod galben de vant puternic pentru zonele montane din cinci județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate zonele de munte, la cote de pestte 1.800 de metri, din...

- Meteorologii anunța vreme rece pentru data de 11 noiembrie 2021. Dimineața și seara se pot semnala condiții de ceața, iar pe parcusul zilei cerul va fi senin. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului, in Moldova si in zona Carpatilor Meridionali. Temperaturile maxime,…

- Meteorologii au emis o INFORMARE METEOROLOGICA, valabila in intervalul 8 noiembrie, ora 16:00 – 9 noiembrie, ora 20:00.Fenomenele vizate sunt precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului in zona montana inalta. Temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei,…