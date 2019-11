Avertizare de vreme severă în România. Vor fi ploi reci, iar vântul va sufla cu putere Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben de vant puternic pentru 9 judete din Oltenia, Munteania și Dobrogea. Rafalele vor depasi 65 de kilometri la ora. Potrivit meteorologilor, este cod galben de vant puternic pana la ora 11.00 in județele Arges, Giurgiu, Teleorman, Dambovita, Constanta, Tulcea, Olt și Dolj. Județul Caras-Severin este sub avertizare pana The post Avertizare de vreme severa in Romania. Vor fi ploi reci, iar vantul va sufla cu putere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

